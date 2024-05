Nautica: il 64° Salone di Genova approda alla Design Week di New York

18 Maggio 2024

Milano, 18 mag. (Adnkronos) – La grande nautica italiana protagonista per la prima volta alla New York Design Week (https://nycxdesign.org/) la manifestazione che dal 16 al 23 maggio 2024, tornerà a trasformare New York City in un palcoscenico globale per il mondo dell’arte e del design.

Celebrando la diversità creativa (con il tema “Design is All Around Us”) il festival NY Design Week mette in luce l’importanza della comunità, dell’inclusività e della collaborazione tra le diverse discipline del design, con eventi, conferenze, kenyote, esposizioni ed installazioni che si estenderanno in tutta Manhattan e dove tra i protagonisti vi sono le principali aziende italiane del settore.

In questo contesto, non poteva mancare la presentazione del 64° Salone Nautico Internazionale di Genova, che si svolgerà dal 19 al 24 settembre, lanciando la quinta edizione del proprio Design Innovation Award, premio che evidenzia l’eccellenza in chiave di design, ricerca e sostenibilità, anche in collegamento con il mondo degli Interiors: per questo è stato scelto il titolo “Yachting Design in Motion – from Exteriors to Interiors”.

L’evento organizzato dall’Italian Trade Agency Miami, Ufficio competente settorialmente per il design e la nautica in USA, è stato ancora una volta l’occasione per consolidare la presenza italiana nel settore nautico statunitense con l’obiettivo di far ancor più conoscere ed invitare gli appassionati alla 64esima edizione e raccontare i risultati record del 63° Salone Nautico Internazionale di Genova. Per la presentazione è stata scelta una venue d’eccezione come la sede dell’Italian Trade Agency di New York a Madison Avenue, luogo per antonomasia delle promozioni del madeintaly.

Con questo del 2024 a New York siamo al quinto evento di presentazione del Salone Nautico di Genova negli USA negli ultimi 18 mesi: nel 2022 e 2023 durante la fiera di Fort Lauderdale ed allo Yacht Club di NY a Manhattan e a Newport RI. Obiettivo di tutte le iniziative è innanzitutto consolidare la reputazione e il branding di tutto il madeinitaly negli USA, promuovendone i formati di successo mondiale come il Salone Nautico di Genova.

“Il Salone Nautico rende tutto più agevole, perché la nautica italiana è la quintessenza del madeinitaly: tutto in un unico prodotto: tecnologia, design, materiali, insieme a prestazioni, innovazione, stile e tendenze. E se l’anno scorso Confindustria Nautica ha invitato la Presidente del Salone del Mobile a presiedere la Giuria del proprio Design Innovation Award, quest’anno il Salone del Mobile ha risposto con un proprio evento, proprio dedicato alla nautica, svoltosi il 16 Aprile scorso a Milano. Ecco perché siamo alla New York Design Week.” ha dichiarato Carlo Angelo Bocchi, Direttore Ufficio ICE di Miami

“L’industria nautica italiana nel 2023 ha battuto ogni record di fatturato, superando gli 8 miliardi di euro di produzione: gran parte di questo successo è dovuto alla capacità dei nostri cantieri di esportare le proprie eccellenze in tutto il mondo. Essere di nuovo a New York è quindi un dovere: da un lato per presentare in anteprima la 64esima edizione del nostro Salone Nautico al mercato USA – che è il principale Paese importatore di barche italiane – dall’altro per rimarcare, durante la Design Week, il sempre più forte legame fra la nautica tricolore e il settore del design e dell’arredo Made in Italy.” ha dichiarato Stefano Pagani Isnardi, Direttore dell’Ufficio Studi di Confindustria Nautica.

La nautica negli Stati Uniti, sta vivendo una stagione unica, infatti sono dieci anni consecutivi di crescita a doppia cifra: Gli States sono il primo mercato per l’Italia e nel 2024 è stato battuto un altro record con 691 milioni di dollari pari a più 20% rispetto al 2022 (che era già un anno record). Prossimo appuntamento con il Salone Nautico Internazionale a Genova dal 19 al 24 settembre 2024. La promozione internazionale della manifestazione proseguirà poi al Ft Lauderdale Boat Show 1° Novembre 2024.