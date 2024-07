Nautica: Stella (Confindustria Nautica), ‘puntiamo ad accrescere posizionamento sui mercati internazionali’

15 Luglio 2024

Milano, 15 lug. – (Adnkronos) – “La mission di Confindustria Nautica è quella di rendere disponibili per i propri Associati: una filiera profonda, composta da ben nove settori merceologici rappresentati (dalla produzione di superyacht fino ai porti turistici), dati sempre aggiornati sul settore, sul mercato di riferimento e sull’evoluzione dei modelli di consumo. Questo è particolarmente significativo in relazione alla forte vocazione all’export delle aziende del settore, per accrescerne la reattività nei confronti dei cambiamenti rapidi degli scenari economici globali, la capacità di penetrazione di nuovi mercati, e quindi il posizionamento competitivo sui mercati internazionali”. Lo ha dichiarato il direttore generale di Confindustria Nautica, Marina Stella, in apertura dell’evento di presentazione, a Palazzo Mezzanotte a Milano, dello studio “The state of the art of the global yachting market” realizzato da Deloitte per Confindustria Nautica.

Per raggiungere l’obiettivo il direttore generale Stella sottolinea che “Da decenni Confindustria Nautica dispone di un proprio Ufficio Studi che pubblica trimestralmente analisi, ricerche e monitoraggi per il settore, in primis Nautica in Cifre, pubblicazione riconosciuta fonte ufficiale dei dati di settore dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, avvalendosi della collaborazione di importanti partner internazionali tra cui Fondazione Edison, Deloitte & Touch, McKinsey & Company nonché enti accademici e di ricerca”. Stella spiega che ”Lo stesso approccio viene applicato per il tema della sostenibilità. In occasione del 64° Salone Nautico Internazionale di Genova, che si terrà dal 19 al 24 settembre, organizzeremo la terza edizione del World Yachting Sustainability Forum in partnership con International Boating Industry, che rappresenta la più importante piattaforma di intelligence nautica mondiale”.

Oggi, in Borsa Italiana a Milano è stato presentato il secondo rapporto ”frutto della collaborazione con Deloitte & Touch che ha accolto il progetto di Confindustria Nautica di analisi dell’evoluzione del mercato nautico globale, sulla base di più filoni di ricerca: dall’esame dei numeri del portafoglio ordini globale del mercato dei superyacht alla valutazione del posizionamento del settore, dall’analisi della struttura dell’industria nautica alla valutazione delle operazioni di consolidamento in corso, dall’esame della capacità di penetrazione della domanda potenziale alle valutazione di outlook per i prossimi anni della cantieristica italiana e del suo posizionamento sui mercati internazionali. Si tratta quindi -conclude Stella- dello studio più completo attualmente disponibile, rivolto ad operatori, stakeholders e media”.