Nautica, Stella (Confindustria Nautica): “Sarà una 64° edizione molto importante”

2 Settembre 2024

Genova, 02 set. – (Adnkronos) – “La 64° edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova sarà molto importante: quest’anno, infatti, avremo un ulteriore aumento degli spazi destinati alla vetrina espositiva, con 220mila metri quadrati di esposizione, di cui l’85% in spazi aperti. Inoltre, saranno presenti ben 1051 brand esposti, superando, così, la soglia dei 1030 espositori partecipanti alla manifestazione. Questo Salone è un catalizzatore dell’innovazione, della tradizione, di tutti i players internazionali e di tutti coloro che si affacciano al mondo della nautica internazionale”. Lo ha detto Marina Stella, direttrice generale di Confindustria Nautica, a margine della conferenza stampa di presentazione del 64°Salone Nautico Internazionale in programma a Genova dal 19 al 24 settembre prossimi.

“Possiamo affermare con orgoglio che la casa della nautica del Made in Italy è la manifestazione dove la nostra industria è riuscita a rafforzarsi e a posizionarsi sempre come leader sui mercati internazionali. Questa è una manifestazione di sistema, che è stata riconosciuta da un grande appoggio che abbiamo ricevuto dall’Agenzia Ice, con un rafforzamento del piano di comunicazione internazionale del piano di incoming, con operatori giornalisti che provengono da oltre 30 Paesi – spiega il direttore generale di Confindustria Nautica – Abbiamo, inoltre, un grande interesse per i numeri dei dati di andamento del settore che presenteremo nella giornata inaugurale, durante la quale confermeremo molto probabilmente una crescita a doppia cifra anche per il 2023, quindi sarà il settimo anno di crescita a doppia cifra per il settore”.

“Nel 2023 – aggiunge – è stata superata la soglia dei 4 miliardi di euro di esportazioni: siamo leader non solo nel comparto dei super yacht, dove deteniamo la quota del 51% del portafoglio ordini globali, ma anche nella componentistica e nell’ accessoriato. Inoltre, quest’anno saranno presenti oltre 100 novità esposte al Salone e 30 première – continua Stella – Sarà, quindi, un’edizione importante che avrà una grande attenzione anche da parte del pubblico, in quanto a pari data si è registrato un incremento dei biglietti venduti del +16%, a sottolineare l’aumento dell’interesse da parte dei visitatori del Salone. Ci aspettiamo un Salone con una nuova identità visiva, che ci rende orgogliosamente italiani nel nome su cui abbiamo focalizzato il nostro segno distintivo che è ‘Nautico’, ma con un spirito altamente internazionale evidenziato nella dizione ‘Genova Boat Show’”, conclude.