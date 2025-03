‘Ndrangheta: omicidio Mormile, appello ribalta sentenza e assolve Salvatore Pace

12 Marzo 2025

Milano, 12 mar. (Adnkronos) – La Corte di Assise di Appello di Milano ha assolto, ribaltando la sentenza a sette anni inflitta in primo grado, Salvatore Pace per il concorso nell’omicidio di Umberto Mormile, l’educatore del carcere di Opera ammazzato l’11 aprile 1990. Il delitto fu rivendicato dalla Falange Armata, organizzazione terroristica sulla quale gravitavano mafiosi, ‘ndranghetista e componenti dei servizi segreti deviati. Mormile, 34 anni, venne assassinato a Carpiano, nel Milanese, mentre andava al lavoro, quando due individui in sella a una moto esplosero contro di lui sei colpi di pistola. Secondo l’accusa, Pace, 69 anni, diventato collaboratore di giustizia, si sarebbe messo a disposizione dei mandanti dell’omicidio. “Attendo di leggere le motivazioni” è il commento dell’avvocato Fabio Rapici, legale di alcuni dei familiari della vittima.