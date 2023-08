Niger: Borrell, ‘regimi in Africa sono per Putin pedine nel gioco degli scacchi globale’

Agosto 2, 2023

Bruxelles, 2 ago. (Adnkronos/Dpa) – Il rappresentante della politica estera dell’Unione Europea Josep Borrell ha affermato che una Russia imperialista mira a utilizzare i regimi militari in Africa “come pedine nel suo gioco di scacchi globale”. La Russia, sotto il presidente Vladimir Putin, ha aggiunto, ha alimentato i recenti colpi di stato militari in Africa con la sua falsa propaganda e “ha approfittato dell’istituzione di regimi militari con le sue milizie private che saccheggiano le sue ricchezze”. Il colpo di stato della scorsa settimana in Niger è stato il quinto dal 2021 dopo che i governi democraticamente eletti sono stati rovesciati in Mali, Sudan, Guinea e Burkina Faso, ha dichiarato Borrell.