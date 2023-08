Agosto 13, 2023

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – “Bene l’evacuazione rapida e su base volontaria degli italiani e altri stranieri dal Niger. Ora il governo intervenga, pubblicamente, per chiedere a Niamey l’immediata messa in libertà del presidente Bazoum e dei suoi familiari, vittime di trattamenti inumani e degradanti. Pretendere il loro rilascio non è un’indebita ingerenza ma una legittima richiesta motivata in primo luogo da ragioni umanitarie”. Lo afferma Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa.