Niger: Tajani, ‘ho informato il Cdm, con Meloni seguiamo minuto per minuto’

Luglio 26, 2023

Roma, 26 lug (Adnkronos) – “Ho informato il Consiglio dei ministri sul Niger, c’è un momento di grande tensione, ci sono 170 cittadini italiani che vivono lì, sono stati contattati dall’Unità di crisi, invitati a rimanere nelle loro abitazioni. Vedremo come si svolgerà la situazione, con il presidente del Consiglio seguiamo minuto per minuto. Tutti i nostri concittadini sono al sicuro, le notizie per gli italiani sono positive, l’Unità di crisi segue uno per uno i nostri connazionali”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine del Cdm.