Nigeria: Tajani, ‘presto inviato speciale per tutela diritti cristiani nel mondo’

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Il brutale omicidio di un sacerdote in Nigeria pone di nuovo l’attenzione sul dramma delle persecuzioni dei cristiani nel mondo, ecco perché chiedo a tutti i governi di proteggere le minoranze cristiane e presto nominerò un inviato speciale per tutelare i diritti dei cristiani nel mondo”. Lo annuncia il vicepremier e ministro agli Affari Esteri Antonio Tajani, dopo il brutale omicidio di Padre Isaac Achi, bruciato vivo in Nigeria da un gruppo di banditi ha attaccato la chiesa cattolica di San Pietro e Paolo a Kafin-Koro.