Nissan: S&P taglia rating a livello junk, improbabile ripresa redditività

Marzo 7, 2023

Roma, 7 mar. – (Adnkronos) – Taglio del rating a BB+ per la casa automobilistica Nissan da parte di S&P Global, che ha definito ‘improbabile’ una forte ripresa della redditività e delle vendite. Il downgrade – di un livello – è arrivato dopo che l’utile netto trimestrale di Nissan si è dimostrato inferiore alle aspettative degli analisti. L’agenzia stima “che gli utili di Nissan rimarranno più deboli di quanto ipotizzato in precedenza, data la prospettiva di un altro anno difficile nel 2023”. A fine marzo si chiude un esercizio per il quale Nissan si attende un utile operativo di 360 miliardi di yen (2,5 miliardi di euro). Tuttavia S&P si aspetta che la redditività di Nissan sia inferiore a quella dei rivali, inclusa la tedesca Volkswagen, con un suo margine ebitda che dovrebbe rimanere tra il 4,5% e il 5,5% nei prossimi due anni. Previsioni al ribasso anche per le vendite che – secondo l’agenzia – nel prossimo esercizio dovrebbero attestarsi (anche per via della carenza di microprocessori) fra 3,6 e 3,7 milioni di unità, meno delle 5,4 milioni stimate da Nissan.