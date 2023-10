Nobel: Bergamini (Fi), ‘Mohammadi è simbolo donne iraniane che lottano per la libertà’

Ottobre 6, 2023

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “La vittoria del Nobel per la pace di Narges Mohammadi è la vittoria di tutte le donne iraniane che combattono per la libertà e contro la violenza di un regime che nega i diritti umani e commette ogni giorno abusi e soprusi. Un segnale forte e importante per la battaglia delle donne iraniane che hanno bisogno di tutto il nostro sostegno. L’Italia è e sarà sempre al fianco delle donne finché non verranno loro riconosciuti i diritti fondamentali, la giustizia e la libertà”. Così in una nota Deborah Bergamini, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera e vicepresidente Ppe al Consiglio d’Europa.