Nobel: Boldrini (Pd), ‘la scelta di darlo a Mohammadi rafforza battaglia donne in Iran’

Ottobre 6, 2023

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Il Nobel per la Pace a Narges Mohammadi per la sua lotta contro l’oppressione delle donne in Iran, è una bellissima notizia che rafforza la battaglia delle donne e del popolo iraniano per il rispetto dei diritti umani, per la libertà e per la democrazia in Iran. Mohammadi è un’attivista iraniana imprigionata e torturata più volte per il suo impegno contro un regime totalitario e repressivo. Lo scorso anno è stata condannata a otto anni e due mesi di reclusione, due anni di esilio e 74 frustate”. Lo dichiara Laura Boldrini, deputata del Partito democratico e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

“Il Nobel per la Pace – prosegue – assegnato a lei è un riconoscimento che si estende a tutte le persone che, soprattutto dalla morte di Mahsa Amini, stanno protestando contro il regime di Teheran e al movimento ‘Donna, vita, libertà’ che pochi giorni fa abbiamo audito nella prima seduta del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel Mondo che presiedo”. “Continuiamo a sostenere la lotta delle donne e dei movimenti iraniani per la libertà. Faccio mie le parole di Narges Mohammadi: ‘Più ci rinchiuderete, più diventeremo forti'”, conclude Boldrini.