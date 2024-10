Nobel: Buontempo (premio Malaparte), ‘Han Kang voce poetica e molto rara’**

10 Ottobre 2024

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “Siamo felicissimi per il Nobel di Han Kang. Nel 2017, ci aveva colpito questa voce letteraria così particolare che, soprattutto in ‘Vegetariana’, esaminava in modo molto poetico un disagio all’interno di una tematica familiare. Era una voce diversa, e lo capimmo subito”. A parlare all’Adnkronos è Gabriella Buontempo, curatrice del Premio Malaparte che nel 2017 fu consegnato proprio ad Han Kang, vincitrice oggi del Nobel per la Letteratura. “L’anno dopo è uscito ‘Atti umani’, che è molto più politico, insomma la sua opera tutta ne rivela la voce unica e molto rara”, spiega.

La Buontempo regala poi un ricordo personale della scrittrice sudcoreana risalente ai giorni in cui le venne assegnato il Premio Malaparte, a Capri appunto nel 2017. “Ho un ricordo personale molto bello -spiega all’Adnkronos- Quando sono andata a prenderla ho visto che era arrivata da sola. Allora ho scelto di portarla a mangiare in un ristorante di Capri, in compagnia della mia social media manager e di un’altra collaboratrice. Eravamo quattro donne che pranzavano insieme, e chiedevo al cameriere di portare tutte le specialità perché ci tenevo a farle assaggiare tutto. Lei quando ha capito si è illuminata in un sorriso e mi ha detto ‘anche voi fate lo ‘sharing food’ (la condivisione del cibo, ndr) come noi coreani!’. E quando io le ho risposto che sì, alla fine non eravamo due culture tanto diverse, siamo esplose tutte in una grande risata. Tutto è partito da lì, da una grande risata”.

Circa i motivi che spinsero, sette anni fa, a scegliere proprio Han Kang come vincitrice del Malaparte, la Buontempo spiega: “Il premio si assegna per una decisione collegiale che viene presa dai giurati, e quello che viene premiato non è il singolo libro ma il pensiero dell’autore, in omaggio al fatto che Malaparte era uno scrittore un po’ diverso dagli altri. In Han Kang vedemmo subito l’unicità”.