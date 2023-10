Nobel: Campione (Fdi), ‘Iran lasci a Mohammadi possibilità di ritirare il premio’

Ottobre 6, 2023

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Il Nobel per la pace del 2023 andrà all’iraniana Narges Mohammadi che combatte incessantemente per la libertà delle donne in Iran e per questa sua lotta contro l’oppressione del regime si trova attualmente in carcere. Non può essere tollerata una tale compressione dei diritti umani e in particolare delle donne, l’Europa deve unirsi su questo tema e non esitare a irrogare pesanti sanzioni a un Paese che calpesta libertà fondamentali. Dopo l’orribile assassinio di Mahsa Amini, per il solo motivo che non indossava correttamente il velo, si sono accesi i riflettori sui crimini perpetrati dal regime iraniano e non possiamo più voltarci dall’altra parte. Mi auguro che le autorità iraniane abbiano un sussulto di ragionevolezza e lascino a Narges Mohammadi la possibilità di ritirare il Nobel a dicembre”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, componente assemblea parlamentare Osce, della commissione bicamerale sul femminicidio e della commissione Giustizia.