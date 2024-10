Nobel: venerdì quello per la pace, tra candidati l’Unrwa e Guterres

7 Ottobre 2024

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – L’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), la Corte internazionale di giustizia e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres sono tra i favoriti per il Premio Nobel per la pace di quest’anno. Ma l’11 ottobre, giorno dell’assegnazione, il Comitato norvegese per il Nobel potrebbe riservare una sorpresa assoluta con il mancato conferimento del premio, come già accaduto in 19 occasioni, l’ultima delle quali nel 1972.

Per i bookmaker sarebbe in lizza per l’assegnazione del riconoscimento anche il dissidente russo Alexei Navalny, morto in una colonia penale artica a febbraio, anche se non è prevista l’assegnazione postuma del premio. Un altro favorito è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che però difficilmente vincerà perché è il leader di una nazione in guerra.

Invece, con il 2024 segnato dalla guerra tra Israele e Hamas, dal conflitto in Ucraina al suo terzo anno e dallo spargimento di sangue in Sudan che ha costretto oltre 10 milioni di persone a sfollare, il comitato potrebbe volersi concentrare sugli attori umanitari che contribuiscono ad alleviare le sofferenze dei civili, come ad esempio l’Unrwa, per il suo ruolo di assistenza ai civili palestinesi. Ma un eventuale riconoscimento all’agenzia dell’Onu sarebbe controverso, dopo che è emerso che alcuni suoi dipendenti sarebbero coinvolti nell’attacco del 7 ottobre.

Altra favorita è la Corte internazionale di giustizia, che ha condannato la guerra della Russia contro l’Ucraina e ha invitato Israele a garantire che non venga commesso alcun genocidio a Gaza. Fra gli altri candidati, si fanno i nomi anche di papa Francesco e del naturalista britannico David Attenborough. In totale sono 286 candidati per il premio di quest’anno.