Nomine: Boccia (Pd), ‘governo bulimico di potere, spartisce poltrone per decreto’

Maggio 5, 2023

Roma, 5 mag (Adnkronos) – “Lo spettacolo andato in onda ieri sera al CdM è davvero preoccupante. C’è un governo che si spartisce il potere a colpi di decreto, calpestando regole e buon senso”. Lo dice Francesco Boccia, presidente dei senatori del Pd.

“Non siamo di fronte a semplici operazioni di spoyl sistem o a mere lottizzazioni ma ad una occupazione del potere arrogante e pericolosa. Dall’invenzione della norma contra personam per poter pensionare il sovraintendente del Teatro San Carlo di Napoli e far cominciare in Rai quel domino di poltrone che porterà la destra ad occupare la direzione di reti e testate, al commissariamento forzato di INPS e INAIL per poterne sostituire i vertici”, aggiunge.

“Bulimia di potere, una totale assenza di senso delle istituzioni, arroganza: questa è la destra italiana al governo oggi. Contro questa arroganza combatteremo con forza in Parlemento e nel Paese”, conclude Boccia.