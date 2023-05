Maggio 5, 2023

Roma, 5 mag (Adnkronos) – “Approvano decreti a raffica, nominano commissari, litigano per gli incarichi. Non per rendere il Paese più efficiente ma per spartirsi posti. A danno di strutture pubbliche fondamentali: Rai, Inps, Inail. Questo è il senso dello Stato della peggiore destra di governo”. Lo ha scritto su Twitter Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.