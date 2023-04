Nomine: Fratoianni, ‘tradita promessa cambiare tutto’

Aprile 14, 2023

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Dopo aver finito di litigare sui posti, dalle parti del governo è calato il sipario sulle promesse non mantenute, a partire da quella di cambiare tutto. Ma in questo Paese ci sono cose che non cambiano mai: alcuni nomi sono sempre lì da una parte o dall’altra. Se pensiamo a Scaroni all’Enel, questa è una scelta contro la transizione ecologica, contro una svolta nella direzione della transizione ecologica. Il nostro giudizio su queste nomine non può che essere pesantemente negativo”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra intervistato da RaiNews nella rubrica Parlamentando.