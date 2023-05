Nomine: Graziano-Ruotolo (Pd), ‘per la sete di poltrone il governo rischia di fare pasticci’

Maggio 5, 2023

Roma, 5 mag (Adnkronos) – “Per la sete di poltrone il governo rischia di fare pasticci. La norma sulla riforma della governance delle fondazioni lirico-sinfoniche rischia di far saltare molti sovrintendenti gettando nel caos le fondazioni”. Lo dichiarano Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione di Vigilanza sulla Rai, e Sandro Ruotolo, responsabile Informazione e Cultura del partito.

“Secondo questo decreto i sovrintendenti attualmente in carica che abbiano più di 70 anni entro il prossimo 10 giugno dovranno tout court cessare il loro incarico, senza una vera e propria motivazione. Suona veramente assurdo”, proseguono.

“Anche la parte che riguarda le società quotate per i Cda sembra essere piuttosto contorta. Non si comprende inoltre come mai ci sia questa discriminazione fra fondazioni liriche ed altri teatri e spazi della cultura. Per non parlare della Rai. Insomma sembrerebbe un altro modo da parte della destra al governo di far saltare direttori e dirigenti a loro non graditi”, concludono.