Nomine: Gribaudo (Pd), ‘inaccettabile scelta in cda Sogesid, interrogazione a Giorgetti’

Agosto 4, 2023

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Massimiliano Panero è un neofascista piemontese, candidato in passato con Casapound. Il suo è il profilo del sovranista moderno: no vax, filo putiniano, negazionista dei cambiamenti climatici. Ed è proprio il suo essere negazionismo a preoccupare di più, visto che la società in cui siede nel consiglio d’amministrazione, offre servizi anche al ministero delle Infrastrutture e quello dell’Ambiente, due dicasteri chiave per la lotta al dissesto idrogeologico, la messa in sicurezza del territorio e il contrasto alla crisi ambientale”. Così la Vicepresidente del Partito democratico, Chiara Gribaudo.

“Come può chi nega catastrofe climatica dare garanzie al Paese sul fatto che aiuterà a combatterla?”, prosegue Gribaudo. “Sinceramente non riusciamo a vedere come la sua figura sia compatibile con il ruolo che ricopre. Per questo presenterò un’interrogazione al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per chiedere immediate spiegazioni”, conclude Gribaudo.