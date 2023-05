Nomine: Gribaudo (Pd), ‘la destra ha smania di potere, segno di un Dna illiberale’

Maggio 5, 2023

Roma, 5 mag (Adnkronos) – “Il decreto legge approvato in fretta e furia dal Governo che commissaria i vertici di Inps e Inail e spiana la strada per la lottizzazione della Rai è inaccettabile”. Così la deputata del Pd Chiara Gribaudo, vicepresidente dell’Assemblea dem.

“I commissariamenti si fanno in presenza di malaffare, dissesti finanziari o di inefficienze delle governance, non per avere dei vertici allineati alla propria posizione politica. Questa è una scelta figlia della smania di potere della destra. Ingiustificata, se penso ad esempio all’ottima gestione Inps degli ultimi anni”.

Conclude Gribaudo: “Un altro preoccupante segnale del Dna antidemocratico e illiberale da parte di chi ci governa”.