Nomine: Iv scrive a La Russa, ‘prossima settimana ci sia informativa Meloni in aula’**

22 Agosto 2024

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Vengo a chiederle a nome di tutti i senatori del mio gruppo la convocazione straordinaria di una seduta d’Aula per la prossima settimana, nel corso della quale il Presidente del Consiglio possa riferire dettagliatamente e con dovizia di particolari gli aspetti concernenti le sue dichiarazioni di questi giorni in ordine a presunti “complotti” ai suoi danni”. Lo scrive il presidente dei senatori di Iv in una lettera al presidente del Senato Ignazio La Russa sulla questione delle nomine.

“Le chiediamo quindi al più presto la convocazione della Conferenza dei capigruppo che programmi già per la settimana prossima una informativa della stessa Presidente del Consiglio che chiarisca i contorni di questa vicenda che merita una chiarificazione definitiva”, scrive Borghi.