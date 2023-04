Nomine: Meloni, ‘soddisfatta, governo ne esce rafforzato’

Aprile 22, 2023

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Delle nomine “sono soddisfatta, è stato un ottimo lavoro di squadra del governo che ne esce rafforzato. Abbiamo indicato i nuovi amministratori guardando alla competenza e non all’appartenenza. E per la prima volta nella storia delle grandi aziende quotate e partecipate dallo Stato abbiamo una donna amministratore delegato”. Lo afferma il premier Giorgia Meloni, in un’intervista a ‘Milano Finanza’.

“Eni, Enel, Leonardo, Poste e Terna sono aziende diverse che hanno tutte un obiettivo comune: ottenere risultati economici solidi e duraturi nell’interesse della Nazione che rappresentano in tutto il mondo. Queste aziende e i loro amministratori hanno di fronte sfide enormi in uno scenario sempre più competitivo. La missione del governo – rimarca il presidente del Consiglio – è quella di creare le condizioni migliori per favorirne la crescita, garantirne l’indipendenza, dare impulso agli investimenti in Italia e alla capacità di penetrazione nei mercati internazionali”.