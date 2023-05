Maggio 14, 2023

Roma, 14 mag (Adnkronos) – “Per Ferrovie, che riguardano tutti gli italiani, ho fatto una scelta interna, manager interni. Continuerò su questa linea, senza andare a pescare da fuori, facendo crescere professionisti interni. Questo vale per la Polizia come per De Gennaro” alla Guardia di finanza. Lo ha detto Matteo Salvini, a Radio24, parlando delle nomine.