Nomine: Sensi (Pd), ‘Rinaldi? Non scherziamo’, Borghi (Lega) ‘con voi vigile a Consiglio di Stato’

Marzo 25, 2023

Roma, 25 mar (Adnkronos) – “Non scherziamo. Il governo smentisca chiaramente e subito il nome di Rinaldi, quel Rinaldi, in quota Lega per le nomine Eni, come rivelato da @ilfoglio_it. Asset strategici, serietà, mercati internazionali, credibilità, affidabilità. Non scherziamo”. Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Filippo Sensi.

A stretto giro, sempre via tweet, è arrivata la replica del senatore della Lega Claudio Borghi: “Filippo guarda che non siamo più con il tuo governo quando nomina una vigile urbana (con tutto il rispetto per la nobile professione) al Consiglio di Stato. Noi andiamo di competenze. Rinaldi è stato dirigente dell’Eni e direttore generale della Sofid, la finanziaria dell’Eni”.