“Non sembra lei”, criticato anche il ritratto ufficiale di Kate Middleton

23 Maggio 2024

Londra, 23 mag. (Adnkronos) – Dopo le critiche al ritratto “demoniaco” di Carlo, le contestazioni dei sudditi britannici toccano adesso a quello di Kate, definito per nulla somigliante alla principessa del Galles. Questa volta, il rosso “satanico”, come alcuni commentatori avevano definito il colore che pervade quasi totalmente il dipinto e che avvolge il volto del re nel suo primo ritratto ufficiale dopo la sua incoronazione, e che aveva suscitato un’ondata di disappunto, lascia il passo a un’opera poco verosimile, che, nelle intenzioni, vorrebbe rappresentare la futura regina, ma che nella realtà sembrerebbe raffigurare addirittura un’altra persona.

I fan reali si sono rivolti ai social per esprimere i loro dubbi sul dipinto di Catherine Middleton che apparirà sulla copertina di luglio della rivista Tatler. Commenti come “almeno l’abito è riconoscibile”; “sembra il pessimo progetto di un diplomando!”; “è una parodia? Adoro l’artista… è molto elegante… ma il dipinto, sebbene adorabile… non assomiglia alla principessa del Galles”, spadroneggiano su X. Ma c’è anche chi “si accontenta”: “In realtà non mi dispiace, perché non penso che il dipinto fosse pensato per assomigliare alla principessa del Galles in modo realistico, ma più come un’immagine di lei che riconosciamo. Per me funziona”; “dipingere con qualunque mezzo tu scelga non è pensato per essere una foto, è un’interpretazione. Ha catturato davvero bene l’espressione della principessa”.

Alastair Sooke, capo critico d’arte del Daily Telegraph, è stato meno comprensivo, definendo il ritratto “brutto da far impazzire”, mentre Kate Mansey, assistente redattore del Times, è stata più cauta: “Non sono sicura di cosa dire a riguardo, tranne, hmm…”. Tatler ha descritto la copertina come di “grandezza storica” ​, definendo il dipinto un “ritratto di forza e dignità”. L’autrice, la pittrice Hannah Uzor, ha detto che è “davvero importante catturare l’anima della persona” e che ha cercato di “avere un’idea di chi è Kate”. “Tutti i miei ritratti sono costituiti da strati di personalità, costruiti con tutto ciò che posso trovare su di loro”.

Re Carlo III, svelato il nuovo ritratto ufficiale: è polemica per i costi