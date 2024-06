Nonna e nipotina investite da auto a Brescia, morta la bimba

3 Giugno 2024

Milano, 3 giu. (Adnkronos) – E’ morta la bambina di due anni investita nel pomeriggio di oggi insieme alla nonna, a Brescia. Nonna e nipote erano state travolte da un’auto in manovra, poco prima delle 16.00, in via Caduti del Lavoro, all’uscita dell’asilo che la bimba frequentava.

Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime: i soccorritori intervenuti sul posto l’avevano trovata in arresto cardiocircolatorio e l’avevano ospedalizzata con manovre di rianimazione in corso. Poi il trasporto al reparto pediatrico degli Spedali Civili, dove qualche ora dopo la bimba è deceduta.

La donna di 80 anni e la nipote stavano attraversando la strada all’uscita dell’asilo, quando l’auto le ha travolte. La donna ha riportato un trauma a un braccio e a una gamba; subito gravissime invece le condizioni della bambina, che all’arrivo dei soccorritori del 118 Areu era già in arresto cardiocircolatorio.

La signora è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Brescia; la bimba, ospedalizzata con manovre di rianimazione, è stata trasferita in codice rosso all’ospedale pediatrico Civili di Brescia.

Sul posto sono poi intervenuti anche gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi.