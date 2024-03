Nordcorea: Blinken, ‘Washington collabora con Seul per fermare provocazioni’

18 Marzo 2024

Seul, 18 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Antony Blinken ha ribadito l’impegno degli Stati Uniti a collaborare con la Corea del Sud per fermare le “provocazioni” della Nordcorea. Durante un incontro a Seul con il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, il segretario di Stato americano ha affermato che “gli Usa saranno sempre al fianco della Corea del Sud per rispondere fermamente alle provocazioni della Corea del Nord e per mantenere la pace e la stabilità nella penisola coreana”.

Blinken ha esortato ad aumentare il coordinamento e la comunicazione tra gli alleati – riporta l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap – e a rafforzare le “capacità di contenimento”. Da parte sua, Yoon ha sottolineato che l’aumento dei contatti al massimo livello tra le parti è un segno della forza dell’alleanza, che si è evoluta in una “alleanza strategica a livello globale”.