Nordcorea: lanciato nuovo missile balistico nel Mar del Giappone

Marzo 16, 2023

Pyongyang, 16 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico a lungo raggio nel Mar del Giappone, poche ore prima che il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol e il suo omologo giapponese, Fumio Kishida, si incontrino in un vertice in programma oggi a Tokyo.

Il Joint Chiefs of Staff della Corea del Sud sta rivedendo i dettagli del lancio, come il tipo e la distanza del volo del missile, ha riferito l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Il lancio arriva due giorni dopo che Pyongyang ha sparato due missili balistici a corto raggio nel Mar del Giappone, in occasione delle esercitazioni militari congiunte che Washington e Seul stanno svolgendo in questi giorni.

Inoltre, questo fine settimana, l’esercito nordcoreano ha lanciato due missili da un sottomarino nelle acque vicino alla città nordcoreana di Sinpo, nel nord-est del Paese. La Corea del Sud e il Giappone stanno rafforzando la loro cooperazione assieme a quella con le forze statunitensi, di fronte alla minaccia nucleare nordcoreana.