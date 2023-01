Nordcorea: lockdown di 5 giorni a Pyongyang per aumento malattie respiratorie

Gennaio 25, 2023

Pyongyang, 25 gen. (Adnkronos) – Le autorità nordcoreane hanno ordinato un lockdown di cinque giorni per i residenti di Pyongyang a partire da oggi a causa dell’aumento di malattie respiratorie non meglio specificate, come riportato dal portale sudcoreano NK News.

L’avviso del governo nordcoreano citato dal media di Seul non menziona il Covid-19, ma ordina che i residenti della città rimangano nelle loro case fino alla fine di domenica e si sottopongano a controlli della temperatura più volte al giorno.

Ieri NK News aveva riferito che i residenti di Pyongyang sembravano fare scorta di merci in previsione di misure più severe. Non è chiaro se anche in altre aree della Corea del Nord siano in atto nuovi blocchi.