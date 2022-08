Nordcorea, Onu: “Pyongyang prepara test nucleare”

Agosto 5, 2022

New York, 5 ago. (Adnkronos/Dpa/Ep) – Le Nazioni Unite hanno avvertito che la Corea del Nord si sta preparando per realizzare il primo test nucleare dal 2017, secondo un rapporto confidenziale cui ha avuto accesso la Dpa. Negli ultimi mesi si sono osservati lavori di costruzioni nel centro sotterraneo di Punggye Ri, nel nord del Paese, che aprono la via alla realizzazione di “più test nucleari”, dettaglia l’Onu.

Immagini satellitari del luogo indicano che Pyongyang sta riparando la rete di tunnel, che è stata demolita nel 2019, dopo un vertice storico con gli Usa. Secondo il rapporto dell’Onu, che copre le attività degli ultimi mesi, la capacità di produzione di materiale fissile è cresciuta nella centrale atomica di Yongbyon.

Gli osservatori temono da mesi che, dopo i numerosi test missilistici della Corea del Nord, sia imminente il primo test nucleare del Paese da quasi cinque anni. L’Aiea sottolinea da giugno che c’è attività a Punggye Ri, dove la Corea del Nord ha realizzato sei esplosioni atomiche di prova tra il 2006 e il 2017. Malgrado il Consiglio di Sicurezza abbia aumentato le sanzioni, la Corea del Nord ha difeso l’aumento della propria capacità atomica e militare, sostenendo che deve difendesi da quelle che considera mosse provocatorie della Corea del Sud e degli Usa.