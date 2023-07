Nordcorea: Pyongyang effettua voli dimostrativi di nuovi droni militari

Luglio 28, 2023

Pyongyang, 28 lug. (Adnkronos) – La Corea del Nord ha effettuato voli dimostrativi di nuovi droni militari. Lo hanno riferito i media statali, riferendosi alle dimostrazioni durante la parata del “Giorno della vittoria” a Pyongyang per celebrare il 70° anniversario dell’armistizio nella guerra di Corea. Insieme a Kim c’erano il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e il funzionario del partito al governo cinese Li Hongzhong. In precedenza, Shoigu aveva consegnato a Kim una “lettera calorosa e buona” firmata dal presidente russo Vladimir Putin, che ha sottolineato il sostegno di Pyongyang alla Russia nel suo conflitto con l’Ucraina, aggiungendo che la guerra di Corea ha gettato le basi per buone relazioni nell’affrontare l’occidente.

L’agenzia di stampa centrale coreana ufficiale del Nord ha affermato che la parata prevedeva voli cerimoniali di droni di sorveglianza e di attacco di nuova concezione. Alcuni osservatori hanno affermato che i due modelli somigliavano ai droni Global Hawk e Reapers degli Stati Uniti. Intanto il Giappone ha avvertito che la Corea del Nord rappresenta una minaccia “più seria che mai” per la sua sicurezza nazionale, mentre Pyongyang, dotata di armi nucleari, scuote i suoi vicini con ripetuti test missilistici e retorica bellica.