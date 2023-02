Nordcorea, Pyongyang lancia missile balistico

Febbraio 18, 2023

Seul, 18 feb. (Adnkronos/Europa Press/Dpa) – Le forze armate nordcoreane hanno lanciato oggi un missile balistico in direzione del Mare del Giappone. La denuncia arriva da Seul, dove lo stato maggiore dell’esercito sta analizzando i dati relativi a distanza, altitudine e velocità del missile per ottenere maggiori dettagli sul tipo di arma. Ieri, le autorità di Pyongyang avevano minacciato una risposta “senza precedenti” alle nuove esercitazioni congiunte annunciate da Stati Uniti e Corea del sud e programmate per le prossime settimane.