Nordcorea: Seul, ‘dichiarata legge marziale contro minaccia comunista Pyongyang’

3 Dicembre 2024

Seul, 3 dic. (Adnkronos/Afp) – Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, ha dichiarato la legge marziale d’emergenza, affermando che la misura è necessaria per proteggere il Paese dalle “forze comuniste”.

“Per salvaguardare la Corea del Sud liberale dalle minacce poste dalle forze comuniste della Corea del Nord e per eliminare gli elementi anti-stato, dichiaro la legge marziale di emergenza”, ha affermato Yoon in un discorso trasmesso in diretta televisiva alla nazione.