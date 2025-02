Nordcorea: Seul, ‘Pyongyang demolisce sito ricongiungimento famiglie separate da guerra

13 Febbraio 2025

Seul, 13 feb. (Adnkronos/Afp) – Pyongyang sta demolendo un sito in Corea del Nord che ha ospitato i ricongiungimenti delle famiglie separate per decenni dalla guerra di Corea e dalla divisione della penisola coreana. Lo ha reso noto Seul, secondo cui “la demolizione del centro di ricongiungimento di Monte Kumgang è un atto disumano che viola i sinceri desideri delle famiglie separate”. La Corea del Sud “esorta a fermare immediatamente queste azioni” ed “esprime il suo più profondo cordoglio”, ha dichiarato un portavoce del Ministero sudcoreano per la riunificazione.

Questa “demolizione unilaterale da parte della Corea del Nord non può essere giustificata con nessun pretesto e le autorità nordcoreane devono assumersi la piena responsabilità di questa situazione”, ha aggiunto il portavoce.