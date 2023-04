Nordcorea: Seul, ‘Pyongyang ha interrotto comunicazioni per il sesto giorno consecutivo’

Aprile 12, 2023

Seul, 12 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – La Corea del Nord ha lasciato senza risposta gli appelli della Corea del Sud attraverso il canale di comunicazione congiunto per il sesto giorno consecutivo, un giorno dopo che Seul ha denunciato l’atteggiamento “unilaterale e irresponsabile” di Pyongyang nel contesto delle crescenti tensioni fra i due Paesi. Lo ha dichiarato il ministero dell’Unificazione sudcoreano sottolineando che Pyongyang lascia chiamate senza risposta dal 7 aprile e che la situazione è la stessa attraverso le linee di comunicazione militari orientali e occidentali, ha riferito l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap.

Il capo dell’Assemblea nazionale della Corea del Sud, Kwon Young Se, ha affermato che le autorità nordcoreane “non hanno dato alcuna spiegazione” e ha avvertito che la posizione di Pyongyang porterà il Paese “all’isolamento” e “lo metterà nei guai”. Le autorità sudcoreane hanno detto lunedì che stanno valutando la possibilità che Pyongyang abbia sospeso “unilateralmente” il canale di comunicazione, attraverso il quale entrambi i Paesi mantengono due contatti giornalieri. La Corea del Nord ha ripristinato la linea nel luglio 2021, circa un anno dopo averla tagliata per il lancio di volantini di propaganda oltre confine, sebbene l’abbia sospesa per due mesi nell’agosto 2022 per protestare contro le manovre militari tra Washington e Seoul.