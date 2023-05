Nordcorea: Washington, ‘lancio satellite spia viola risoluzioni Onu’

Maggio 18, 2023

Washington, 18 mag. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il lancio di un satellite militare da ricognizione da parte della Corea del Nord violerebbe “numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”, secondo il Dipartimento di Stato americano, che ha affermato di avere “una serie di strumenti a disposizione” per rispondere. Questa la replica degli Stati Uniti alle notizie dei media statali nordcoreani secondo cui sarebbe pronto il satellite spia che il leader nordcoreano Kim Jong Un aveva promesso di lanciare.

“Siamo stati molto chiari nell’insistere affinché la Corea del Nord si astenga dal continuare con le sue minacce e chiediamo a Pyongyang di impegnarsi in una diplomazia seria e sostenibile”, ha affermato il vice portavoce del dipartimento degli Stati Uniti, Vedant Patel.

Ieri, Kim Jong Un ha visitato la sede dell’Amministrazione nazionale per lo sviluppo aerospaziale, dove è stato costruito un satellite spia che ha messo in allerta i paesi intorno alla Corea del Nord. Secondo quanto riferito dall’agenzia statale nordcoreana KCNA, il lancio è un “requisito urgente per mantenere l’ambiente di sicurezza nel Paese” e potrebbe avvenire in tempi molto brevi.