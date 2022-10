Notizie Flash: 1/a edizione – Lo sport

Ottobre 18, 2022

(Adnkronos) – Anversa. Radja Nainggolan è stato sospeso a tempo indeterminato dall’Anversa per aver fumato in panchina. È successo prima dell’ultima partita del campionato belga tra il suo Anversa e lo Standard Liegi: il frame catturato dal pre partita non lascia dubbi sull’ex Roma, Inter e Cagliari – pochi giorni fa fermato dalla Polizia di Anversa per guida senza patente valida – questa volta pizzicato e circondato da una nube di fumo mentre sedeva accanto ai compagni di squadra. La decisione del club è stata ufficializzata tramite un comunicato sul proprio sito web: “Abbiamo avuto una conversazione con Nainggolan su come determinati comportamenti si riflettano sul club stesso e sul gruppo e abbiamo deciso di sospendere a tempo indeterminato Radja dalla squadra A”.

Torino. “Contro il Torino l’ho rivista convincente, penso possa essere il primo passo per rioccupare le posizioni alle quali deve ambire”. Lo dice l’ex portiere della Juventus Gigi Buffon in merito al delicato momento dei bianconeri. “In questi momenti preferisco non dare consigli, perché possono dare fastidio, e proprio l’altro giorno ho scritto un messaggio al presidente Agnelli solo per mandargli un abbraccio…”, aggiunge il campione del mondo 2006 a Dazn.

Napoli. Il rapporto tra Khvicha Kvaratskhelia e la città, tra la città e il calcio diventerà presto un docufilm: la troupe della giornalista e direttrice creativa georgiana, Salome Benashvili, è a Napoli da qualche giorno per girare le immagini e raccogliere le testimonianze di questo nuovo fenomeno chiamato Kvaramania. Il film, sponsorizzato da Crocobet e prodotto da Gt e Crocobet, tra l’altro regional partner del Calcio Napoli per la Georgia, dovrebbe andare in onda a inizio novembre e sarà disponibile sui social.

New York. Gonzalo Higuain in lacrime per l’addio al calcio giocato. Dopo più di settecento partite coi club, quasi ottocento contando anche la nazionale argentina e 366 gol di una carriera strepitosa, trascorsa con le maglie di River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea e Miami, il ‘Pipita’ ha disputato la scorsa notte il suo ultimo match. È successo nei playoff della Mls con la maglia dell’Inter Miami in trasferta contro i New York City, campioni in carica.

Milano. Dopo la grande serata al Galà del Calcio, in cui è stato tra i protagonisti assoluti, se non “il” protagonista (premiato come miglior giocatore della passata stagione), Rafa Leao vede il Milan. Lo farà il papà, in realtà, atteso oggi a Casa Milan, secondo quanto riporta Sky Sport: argomento di discussione, ovviamente, il rinnovo del contratto. Un primo incontro per iniziare un dialogo, che però entra finalmente nel vivo.

Roma. Il Totocalcio regala ancora una volta una bella vincita. Nell’ultimo concorso un fortunato giocatore è riuscito a centrare l’ambitissimo ’13’, portandosi a casa una vincita di 130.662 euro. Realizzati anche dieci ’11’ da 3.475 euro ciascuno e quattro ‘9’ da 1.827 euro. E’ quanto rende noto l’agenzia di stampa specializzata ‘Agimeg’.

Maranello. Sono stati scelti i giovani piloti che saranno a Maranello la prossima settimana – dal 24 al 28 ottobre – per prendere parte alle Fda Scouting World Finals, ovvero la fase finale di valutazione e selezione che vedrà protagonisti i migliori talenti provenienti da varie parti del mondo. Si tratta di sei ragazzi tra i 14 e i 16 anni di età che si confronteranno a Maranello e a Fiorano con l’obiettivo di entrare a far parte della Ferrari Driver Academy (Fda). Anche quest’anno nella scelta dei candidati Fda ha potuto contare sulla propria rete di scouting a livello mondiale che fa affidamento su diversi partner: da Tony Kart per il monitoraggio dell’enorme panorama della categoria propedeutica per eccellenza, ad ACI Sport per le competizioni in monoposto in Italia ed Europa, da Escuderia Telmex, responsabile per tutta l’America Latina, a Motorsport Australia per la selezione dei talenti dell’area Asia-Pacific.

Austin. Tempo di festeggiamenti per il circuito di Austin: che nel prossimo fine settimana ospita il suo 10° Gp. Sembrano pochi, ma vista la travagliata storia della F1 negli Usa, e dei suoi circuiti, è un risultato notevole. Se escludiamo Indianapolis, il cui dato è ‘falsato’ dalle 500 miglia valide per il mondiale corse negli anni ’50, Austin è il secondo tracciato statunitense che va in doppia cifra dopo Watkins Glen, presente per 20 volte dal 1961 al 1980. Evento storico anche per quanto riguarda la doppietta statunitense, composta quest’anno dal neonato Miami ed Austin: non succedeva dal 1984 (Detroit e Dallas). Nel 1982 ci furono addirittura 3 gare negli Usa: Long Beach, Detroit, Las Vegas, evento che si verificherà il prossimo anno, con la reintroduzione del Gp di Las Vegas. Doppio binario di record per questo Gp: bisogna infatti scindere quelli relativi al tracciato di Austin e quelli del Gp degli Usa, disputato in diversi circuiti.

Salt Lake City. La stella della nazionale italiana all’ultimo europeo Simone Fontecchio è pronto all’esordio nella Nba con la maglia degli Utah Jazz che avverrà la notte tra mercoledì e giovedì contro i Denver Nuggets del due volte Mvp Nikola Jokic. Il 26enne abruzzese vuole ritagliarsi il suo spazio anche nel campionato più difficile del mondo, consapevole che la squadra di Salt Lake City rinnoverà le rotazioni in questa regular season e per lui potrebbero arrivare responsabilità, minuti in campo e (si spera) anche punti. Che il talento sia cristallino non lo scopriamo oggi, basta guardare a quanto fatto in estate con la maglia azzurra.

Roma. “Conosco molto bene Elnaz Rekabi, è un’atleta di livello, mi spiace moltissimo quanto le sia capitato dopo la gara in Corea. Ci stiamo interessando come federazione al suo caso per quanto sia possibile fare. Sentirò nelle prossime ore il presidente Giovanni Malagò e mi auguro che il Coni, insieme al Cio possa fare qualcosa per liberarla, anche se la vedo molto dura”. Lo dice all’Adnkronos Davide Battistella, presidente Fasi, la Federazione arrampicata sportiva italiana, in merito al caso dell’iraniana Elnaz Rekabi che aveva sfidato il regime gareggiando senza velo in una gara internazionale in Corea e secondo alcune fonti detenuta nel carcere di Evin, una volta rientrata in Iran.