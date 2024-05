Notizie Flash: 2/a edizione – L’estero

7 Maggio 2024

(Adnkronos) – Kiev. I Servizi di sicurezza ucraina (Ssu) hanno annunciato di aver sventato un tentativo da parte dei servizi russi (Fsb) di assassinare Volodymyr Zelensky insieme ad altri esponenti della leadership politica e militare dell’Ucraina. Secondo quanto riporta Ukrainska Pravda, due colonnelli dell’amministrazione della sicurezza ucraina, accusati di tradimento e di complicità con un attacco terroristico.

Mosca. Le politiche di Vladimir Putin non cambieranno per il suo quinto mandato al Cremlino, ha affermato l’analista Tatyana Stanovaya, fondatrice di R-Politik, in una intervista a Politico. “L’obiettivo fondamentale di Putin è quello di produrre più armi, mantenere stabile l’economia, proteggerla da sanzioni e ridurre l’inflazione. Non ci dobbiamo aspettare una revisione di tale politica”, ha aggiunto.

Berlino. Il presidente russo Vladimir Putin è un ”bugiardo, un ladro e un assassino”. Lo ha dichiarato la vedova di Alexei Navalny, Julia, in un videomessaggio condiviso su YouTube nel giorno dell’insediamento di Putin. Solo lui, ha aggiunto, vuole la guerra in Ucraina, che è ”insensata e sanguinosa”.

Bruxelles. Le polizie belga e tedesca hanno effettuato perquisizioni negli uffici del Parlamento europeo dell’eurodeputato tedesco dell’Afd Maximilian Krah e del suo assistente nell’ambito di un’indagine su un sospetto caso di spionaggio per conto della Cina.

Ramallah. “L’occupazione” da parte delle forze israeliane del valico di Rafah costituisce “un crimine di guerra di cui Israele deve essere chiamato a rispondere”. Si è espresso così il portavoce della presidenza palestinese, Nabil Abu Rudeineh, in dichiarazioni riportate dall’agenzia Wafa dopo che i militari israeliani hanno confermato di aver preso il controllo del lato palestinese del valico fra la Striscia di Gaza e l’Egitto.

Teheran. Un invito alle autorità iraniane a focalizzarsi su “misure molto concrete, molto pratiche e tangibili” che possono essere “attuate” per “accelerare” la cooperazione con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), è stato avanzato dal direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi, nel corso di una conferenza stampa a Isfahan, nella parte centrale della Repubblica islamica.

Washington. Il capo della Cia, William Burns, torna oggi al Cairo per nuovi colloqui. Lo conferma una fonte informata alla Cnn, secondo cui i negoziati nella capitale egiziana sono a livello tecnico e Burns, che non dovrebbe partecipare queste trattative, sarà invece impegnato in incontri con varie delegazioni. Poco fa i media hanno confermato l’arrivo al Cairo di una delegazione del Qatar.

Germania. La polizia tedesca è intervenuta per sgomberare una manifestazione all’Università libera di Berlino, dove stamane circa un centinaio di studenti ha occupato con le tende il cortile dell’ateneo in solidarietà con i palestinesi di Gaza. Gli agenti, secondo quanto riferito dall’agenzia Dpa, hanno iniziato ad allontanare singoli gruppi di manifestanti dopo che un annuncio della polizia ha intimato ai manifestanti di mettere fine all’occupazione e di sgomberare il sito. In precedenza la direzione dell’università aveva annunciato che avrebbe messo fine rapidamente alla protesta. “L’Università libera ha ordinato l’evacuazione e ha chiamato la polizia”, ​​ha dichiarato un portavoce.

Bruxelles. “È estremamente deplorevole che Francia, Ungheria, Slovacchia, Grecia, Cipro e Malta abbiano scelto di presenziare all’insediamento di un criminale di guerra al Cremlino”. Lo ha denunciato in un post su X il portavoce per gli affari esteri del Partito popolare europeo, Michael Gahler, secondo cui “Putin è un presidente illegittimo dopo la parodia di un processo ‘elettorale’, che non rispetta gli standard democratici”.

Parigi. La Francia ha convocato oggi l’ambasciatore russo a Parigi. A darne notizia è stato il ministero degli Esteri francese, all’indomani della convocazione dell’ambasciatore francese a Mosca.