Notizie Flash: 2/a edizione – Lo sport

Settembre 4, 2023

(Adnkronos) – Firenze. “È motivo di grande soddisfazione sapere che oggi la squadra azzurra è in mani salde con Spalletti in panchina e Buffon capo delegazione. Con queste scelte credo di avere fatto il massimo per onorare la maglia azzurra”. Così il presidente della Figc Gabriele Gravina, in conferenza stampa a Coverciano, presentando il nuovo capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon.

Firenze. “La storia azzurra non si ferma, non si può fermare. Uno dei più grandi monumenti della storia azzurra torna finalmente a casa. Buffon è il nuovo capo delegazione”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, presenta Gianluigi Buffon a Coverciano, nuovo capo delegazione della nazionale.”Quando ha deciso di smettere siamo andati alla carica e Gigi ha accettato questo ruolo. Sono convinto che Gigi entrerà nell’Olimpo azzurro anche da dirigente”, aggiunge il numero uno del calcio italiano.

Firenze. “Sono molto felice, ringrazio il presidente Gravina, la famiglia azzurra e soprattutto il ct per la fiducia riposta in me, qualcosa di non scontato. Il fatto che sia stata scelta una figura come la mia mi inorgoglisce, mi stimola e mi rende un uomo felice. Torno in un ambiente che penso di conoscere abbastanza bene. Spero di dare il mio contributo, un mattoncino, nelle dinamiche che andremo a vivere in futuro”. Così Gianluigi Buffon nel corso della conferenza stampa di presentazione da capo delegazione della Nazionale italiana di calcio. “L’eredità di Vialli? Di Gianluca il ricordo è immenso e bellissimo, perché avevamo un rapporto straordinario anche fuori dal campo. Pure quando aveva smesso di giocare ci scambiavamo le maglie. C’era con lui una condivisione totale. Sarebbe presuntuoso e sbagliato pensare di essere fin da subito ai suoi livelli. Cercherò di essere quello che sono sempre stato e per cui sono stato apprezzato”, aggiunge il portiere campione del mondo nel 2006.

Napoli. Aurelio De Laurentiis ha rifiutato 200 milioni di euro dall’Arabia Saudita per Victor Osimhen. Lo scrive L’Équipe, secondo cui il presidente del Napoli oltre a respingere l’offerta dell’Al-Hilal per il 24enne attaccante nigeriano ha anche inviato una mail sarcastica agli intermediari incaricati dal club saudita. “Con la tua offerta si può comprare solo un piede di Osimhen. Per l’anno prossimo penso che potrete offrire 500 milioni e probabilmente valuteremo la vostra offerta, ma ripeto: forse”, ha scritto il numero uno del club partenopeo.

Manila. Hai un messaggio per i tifosi italiani? “No”. Così Paolo Banchero a un giornalista filippino al termine dell’allenamento con team Usa alla vigilia del quarto di finale mondiale contro gli azzurri. Il ventenne con passaporto italiano è stato a lungo corteggiato dalla Fip per giocare il mondiale in maglia azzurra per poi scegliere di giocare con la nazionale a stelle e strisce. “L’Italia? Sono molto bravi tecnicamente, sono molto precisi nell’eseguire i loro schemi. Giocano duro, e per questo sarà una grandissima sfida”, aggiunge l’ala degli Orlando Magic.

Roma. “Questo grande risultato degli azzurri ci voleva proprio, è un risultato importante per la nazionale, per il movimento cestistico e per l’italia. Dobbiamo essere grati al ct e ai ragazzi”. Così all’Adnkronos Renato Villalta, campione europeo con la nazionale di basket agli Europei del 1983, commentando la qualificazione degli azzurri ai quarti di finale del mondiale. “Ora ci toccano gli Usa, inutile dire che siamo sfavoriti ma sognare è lecito -sottolinea l’ex ala della Virtus Bologna-. Se la Lituania li ha sconfitti perché non possiamo farlo noi? Scenderemo sul parquet leggeri e pronti a fare l’impresa, comunque vada resta un mondiale eccellente”.

Roma. “I ragazzi hanno dimostrato grande carattere personalità e questo mi fa ben sperare per la sfida di domani che sembra una missione impossibile ma invece, se ci credono fino in fondo, potrebbe non esserlo”. Lo dice all’Adnkronos il monumento del basket italiano Dino Meneghin alla vigilia del quarto di finale del mondiale dove l’Italia sfiderà gli Usa.

Roma. “Come tanti già sapete, ieri a Milano abbiamo avuto uno spiacevole incidente. Quello più importante è che stiamo tutti bene e che questo sarà ricordato solo come una spiacevole storiella”. Così il pilota della Ferrari Carlos Sainz in una storia su Instagram. Il ferrarista è stato rapinato a Milano, dopo il terzo posto nel Gran Premio di Monza di F1, di un prezioso orologio, ma poi i rapinatori sono stati fermati dalla Polizia, dallo stesso spagnolo, il suo manager e alcuni passanti. “Grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato ieri, alla Polizia di Milano per il suo velocissimo intervento e grazie per tutti i vostri messaggi”, ha aggiunto Sainz.

Wolfsburg. L’attaccante Thomas Müller è stato convocato oggi dal tecnico Hansi Flick per le amichevoli della Germania contro Giappone e Francia, in previsione della possibile assenza per infortunio di Niclas Füllkrug. La convocazione del giocatore del Bayern Monaco, confermata alla Dpa dalla Federcalcio tedesca (Dfb), è la prima dall’eliminazione anticipata della squadra nella fase a gironi della Coppa del Mondo in Qatar, nel dicembre 2022. L’attaccante 33enne ha giocato quella che è stata la sua 121esima presenza nella vittoria per 4-2 contro il Costa Rica nella terza partita del turno preliminare dell’1 dicembre. La presenza di Müller in rosa per le partite di sabato e martedì arriva perché Füllkrug, recentemente ingaggiato dal Borussia Dortmund, potrebbe non essere disponibile a causa di un infortunio al tendine del ginocchio. Sabato Müller è partito titolare per la prima volta in questa stagione nella vittoria per 2-1 del Bayern sul Borussia Mönchengladbach. Un fastidioso infortunio all’anca gli è costato gran parte della preparazione pre-campionato. “Mi sento bene, veloce”, ha dichiarato. Su Flick Müller ha sottolineato di avere “sempre ottimi scambi”. “Abbiamo grande stima umana e sportiva. Lui lo sa: sono pronto a qualsiasi battaglia. Ma credo anche che il calcio tedesco non si accorga di me”, ha aggiunto.

Londra. La polizia inglese ha avviato un’indagine dopo che un filmato è stato diffuso sui social media in seguito ad una presunta aggressione all’esperto di Sky Sports Roy Keane. Sky ha confermato che il collega Micah Richards ha tentato di “disinnescare” la situazione all’Emirates Stadium dopo la vittoria per 3-1 dell’Arsenal sul Manchester United. La polizia metropolitana ha detto che non ci sono stati arresti ma sta indagando su una presunta aggressione dopo la partita di domenica. Sky ha affermato che la presunta aggressione ha “immediatamente” preceduto il filmato sui social media. Confermando l’accaduto, un portavoce di Sky Sports ha dichiarato: “Sappiamo che la polizia sta indagando su una presunta aggressione da parte di un membro del pubblico immediatamente precedente al filmato circolato sui social media. “Nel filmato, Micah Richards stava agendo per disinnescare una situazione”. Nella sua breve dichiarazione, il Met ha dichiarato: “La polizia sta indagando a seguito di un’aggressione che si presume sia avvenuta all’Emirates Stadium durante la partita Arsenal-Manchester United domenica 3 settembre. “Non ci sono stati arresti. Le indagini sono in corso”.