Notizie Flash: 3/a edizione – Lo sport

Maggio 19, 2022

(Adnkronos) – Genova. Stefano Oldani vince la 12/a tappa del Giro d’ Italia di ciclismo, 204 kn con partenza da Parma e arrivo a Genova. Oldani prevale in una volta a tre sull’altro azzurro Lorenzo Rota e sull’olandese Gijs Leemreize.

Milano. Il centrocampista del Milan Sandro Tonali è il giocatore del mese di maggio della Serie A. Il 22enne, ex Brescia, sarà premiato domenica prima del match con il Sassuolo al Mapei Stadium che potrebbe, in caso di risultato utile, consegnare lo scudetto ai rossoneri.

Napoli. “E’ stato un anno in cui abbiamo raggiunto l’obiettivo, ma con un po’ di fortuna potevamo fare un po’ di più e vincere lo scudetto. Ma è andata così e dobbiamo essere felici per il terzo posto e il ritorno in Champions League, è stata una stagione positiva”. Così il difensore del Napoli Amir Rrahmani commentando la stagione degli azzurri e il terzo posto in campionato. “La stagione è stata dura, ma al contempo bella -prosegue il 28enne kosovaro-. Abbiamo giocato tante partite con lo stadio pieno, io non l’avevo mai visto prima, ed è una cosa molto bella. Sono felice perché questo è stato l’anno in cui ho più giocato in carriera, ho fatto cinquanta partite contando anche la nazionale ed è il primo anno che mi succede”.

Torino. La Juventus si è allenata oggi alla Continassa a due giorni dall’ultimo impegno stagionale, sabato sera al ‘Franchi’ contro la Fiorentina, match valido per la 38/a giornata di Serie A. La sessione di lavoro odierna ha previsto una prima parte dedicata ai torelli, per proseguire con esercitazioni focalizzate sul possesso palla e chiudere con una partitella finale. Weston McKennie ha svolto l’intero allenamento con il gruppo.

Rabat. Martina Trevisan stacca il pass per le semifinali del “Gran Prix Sar la Princesse Lalla Meryem”, torneo Wta 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari tornato torna dopo due anni d’assenza a disputarsi sulla terra rossa di Rabat, in Marocco. La 28enne mancina di Firenze, numero 85 del ranking, batte 7-6 (7-4), 6-3, in poco più di due ore di partita, l’olandese Arantxa Rus, numero 75 del mondo e settima favorita del seeding.

Roma. Dal 22 maggio al 5 giugno, solo su TimVision, sarà disponibile il canale Eurosport 4K per vivere con un’esperienza visiva unica le emozioni dei migliori match del Roland Garros 2022. Dopo le Olimpiadi Tokyo 2020 e le Olimpiadi Invernali Pechino 2022, TimVision si conferma la principale piattaforma streaming per lo sport in 4K. Tutti i giorni dalle ore 11, su Eurosport 1 i match di cartello dell’order of play, su Eurosport 2 le partite degli italiani e sui canali extra di Eurosport Player il live integrale di tutti gli 886 match per non perdere nemmeno uno scambio dai campi rossi di Parigi. Il canale, fruibile alla posizione 1410 del digitale Terrestre, sarà visibile ai clienti TimVision abilitati alla visione Eurosport e in qualità 4k per chi accede da TimVision Box.

Roma. Il Campionato Italiano Moto d’Acqua 2022, organizzato dalla Federazione Italiana Motonautica e unico riconosciuto dal CONI, prenderà il via nel week-end di venerdì 27 – domenica 29 maggio a Caorle (Venezia) nello specchio d’acqua antistante il Villaggio San Francesco. Il Campionato riparte con grande entusiasmo dei riders, che si sono iscritti in moltissimi, manifestando ancora una volta sincera passione per questo sport. Un’adesione che fa prevedere un nuovo successo di pubblico e partecipazione.

Roma. Si è svolta oggi, nel salone del Museo dell’Ara Pacis a Roma, la conferenza stampa di presentazione del 139° Derby Italiano Università Campus Bio-Medico di Roma, in programma all’Ippodromo Capannelle Domenica 22 Maggio 2022. Il Derby Day è il pomeriggio atteso per un anno intero da tutto il mondo dell’ippica, la corsa che arriva solo una volta nella carriera di un cavallo, il giorno dei giorni, che mette in palio non solo un nome nell’albo d’oro ma anche un posto nella storia.

Adelaide. Nel secondo giorno di finali dei Campionati Australiani ad Adelaide Zac Stubblety-Cook stabilisce il nuovo primato mondiale sui 200 rana. Il 23enne, campione olimpico della distanza, ferma i cronometri sul tempo di 2’05″95 migliorando di 17 centesimi il vecchio record del russo Anton Chupkov.

Roma. Simone Sozza è l’arbitro designato a dirigere il match di ritorno della semifinale dei Playoff di Serie B tra Pisa e Benevento, in programma sabato 21 maggio alle 18 all’Arena Garibaldi della città toscana.