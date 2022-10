Notizie Flash: 3/a edizione – Lo sport

Ottobre 11, 2022

(Adnkronos) – Roma. “Daniele De Rossi lo conosco non bene, anche di più. È stato giocatore con me in Under 21 con la quale abbiamo vinto l’ultimo europeo a Bochum e la medaglia olimpica ad Atene. È un ragazzo straordinario sotto il profilo della professionalità e la voglia, da quando ci ha chiesto di fare il corso da allenatore a Coverciano è una trottola e non si teneva fermo per quanta voglia aveva di allenare. Con noi ha fatto un’ottima esperienza in Nazionale. Gli auguro in bocca al lupo e gli auguro tanta tanta fortuna”. Così il presidente della Figc Gabriele Gravina, alla conferenza stampa seguita al consiglio federale di oggi.

Roma. A seguito delle riunioni tecniche convocate nelle ultime settimane e recepite alcune delle indicazioni formulate dalla Uefa in tema di sostenibilità economico-finanziaria, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha presentato le linee guida delle Licenze Nazionali e delle norme di controllo per le prossime tre stagioni sportive, annunciando che convocherà per il prossimo 31 ottobre un Consiglio ad hoc per l’approvazione del manuale. La ratio che ispira il nuovo piano normativo è blindare le iscrizioni ai campionati con l’assolvimento dei debiti che incombono sui Club per agire con più risolutezza sulla gestione finanziaria, con l’obiettivo del contenimento dei costi. “Lo scopo ha affermato Gravina -non è impedire di fare calcio, ma creare le condizioni affinché il nostro movimento sia veramente sostenibile. Dobbiamo ribadire un concetto chiaro, che è quello di non potersi più indebitare senza disporre di liquidità. Non si può spendere più di quanto ci si può permettere”. In questa ottica, nelle bozze su cui si discuterà in altri incontri già programmati da qui a fine mese, verranno inseriti indici e correttivi più restrittivi in termini di blocco del mercato e capillarità del monitoraggio in corso di stagione per garantire in equilibrio i conti dei Club.

Roma. “La Serie A ha dato massima disponibilità a collaborare sul piano della programmazione e sul coinvolgimento dei giovani”. Lo ha spiegato il presidente della Figc Gabriele Gravina, rispondendo a una domanda sugli stage azzurri di Coverciano con il Ct Mancini. “La categoria, forse in modo egoistico, sta scoprendo che attraverso un’attenta analisi dei giovani la nazionale svolge ruolo importante nella patrimonializzazione degli stessi -ha aggiunto-. Sono convinto che arriveremo a un buon accordo senza stressare il rapporto”.

Roma. “C’era una evidente disponibilità da parte di alcune componenti responsabili di fronte alla mia proposta. Siamo nelle secche più incredibili, abbiamo bisogno di un cambiamento e ho chiesto a tutti buonsenso. È emerso un orientamento generale rispetto alle intenzioni, da parte della Lega di A in particolare, di predisporre una proposta di riforma, non dei campionati ma dell’intero ordinamento calcistico italiano. Mi è stato detto di attendere, ma visto che c’è intesa dico alle leghe riunitevi e vediamo la proposta”. Queste le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina, al termine del consiglio federale, in merito all’abolizione del diritto di veto rispetto a eventuali modifiche statutarie.

Roma. Come segno del suo impegno a riconoscere il contributo delle squadre di calcio al successo della Coppa del Mondo Fifa, la Federazione Internazionale ha lanciato oggi il processo di candidatura per il Club Support Programme, che distribuirà 209 milioni di dollari ai club di tutto il mondo. L’iniziativa ha già distribuito lo stesso importo tra 416 club di 63 federazioni membri al termine della Coppa del Mondo Fifa 2018.

Haifa. Sono ufficiali le formazioni di Maccabi Haifa e Juventus, in campo alle 18.45 nel match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Allegri fa riposare Bremer, al suo posto in campo Rugani. Questi gli 11 iniziali: Maccabi Haifa (4-3-3) – Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Mohamed, Lavi, Chery; Atzili, Pierrot, David. All: Bakhar. Juventus (4-3-3) – Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Di Maria.

Roma. “In bocca al lupo Daniele”. Così su Twitter la Roma incoraggia l’ex capitano giallorosso Daniele De Rossi da oggi ufficialmente allenatore della Spal.

Roma. “Sta giocando bene, ma credo che siano già molti anni che ha un’ottima squadra, giocatori bravi, allenatori bravi. Quest’anno è partito molto bene, ma anche l’anno scorso ci era riuscito”. Lo dice il ct della Nazionale Roberto Mancino ai microfoni di Dazn, a margine di Wembrace, l’evento sportivo di Bebe Vio. “La stagione sarà difficile per via del Mondiale, stare fermi 2 mesi non sarà così semplice. Per quanto riguarda il Napoli mi sembra che quest’anno… Non dico niente per scaramanzia, perché poi a Napoli sono scaramantici, però mi sembra possa essere una stagione importante”.

Firenze. Lorenzo Sonego fuori al primo turno del torneo Atp 250 di Firenze (veloce indoor, montepremi 612.000 dollari). L’azzurro, numero 51 del mondo, cede allo spagnolo Bernabè Zapata Miralles, numero 74 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un’ora e 35 minuti.

Udine. Paura nella notte a Udine per Walace. Il centrocampista brasiliano ha avuto un incidente d’auto intorno alle 3 in viale Venezia, nella zona ovest della città. Walace era alla guida della propria vettura quando, all’altezza di una rotonda, ne ha perso il controllo dopo avere urtato un marciapiede. Impressionanti le immagini dell’incidente, che mostrano come l’auto si sia ribaltata e successivamente abbia preso fuoco. Il giocatore bianconero è uscito autonomamente dall’abitacolo, fortunatamente senza riportare particolari conseguenze sanitarie. Pericolo scampato per lui che, nonostante stesse bene, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Dopo l’incidente sul posto erano accorse un’automedica e un’autoambulanza oltre ai vigili del fuoco del comando di Udine. Walace si è poi regolarmente allenato agli ordini di mister Sottil.