Novi Ligure: Boschi, ‘Nordio intervenga, serve surplus attenzione’

Giugno 3, 2023

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Omar Favaro, complice del massacro di Novi Ligure, è accusato dalla sua ex moglie di violenza sessuale, minacce di morte, percosse. La procura di Ivrea ha chiesto che gli venga imposto il divieto di avvicinamento alla ex moglie e alla figlia, ma il gip ha ritenuto che non ci fossero pericoli e ha negato il provvedimento. Ovviamente, non ho elementi per valutare e sono da sempre garantista. Però in un caso del genere, penso che sia necessario un surplus di attenzione da parte della magistratura. Per questo, depositerò una interrogazione al ministro Nordio per richiamare l’attenzione e verificare che non ci siano rischi per madre e figlia”. Lo scrive in un post su Facebook la deputata di Italia viva Maria Elena Boschi, annunciando un’interrogazione al ministro della Giustizia.