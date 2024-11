Nucleare: Meloni, ‘fusione non è sogno ma sfida a portata di mano’

6 Novembre 2024

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “L’energia da fusione è il meccanismo che ha la base delle stelle e della natura. Ciò che dobbiamo fare non è altro che muoverci nel solco della natura. Ed è bello immaginare che in un futuro non lontano ogni nazione abbia la sua piccola stella capace di produrre energia sicura, pulita, illimitata. Non è un sogno ma, come sottolineava il direttore Grossi quando diceva che la fusione è a portata di mano, è una grande sfida da perseguire proprio perché è a portata”. Così la premier Giorgia Meloni, in un messaggio letto dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano all’Evento ministeriale inaugurale del Gruppo Mondiale per l’Energia da Fusione, alla Farnesina. La presidente del Consiglio non è intervenuta perché costretta a casa da una “brutta influenza”, ha spiegato alla platea lo stesso Mantovano.