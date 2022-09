Nucleare: Richetti, ‘Bonelli vende come scoop cosa vecchia di 10 anni’

Settembre 1, 2022

Roma, 1 set. (Adnkronos) – “Questa è la serietà e l’affidabilità di gente come Bonelli. Vende come scoop una cosa di dieci anni fa e dice che sono i piani segreti di Azione che è nata nel 2019. Da dove spunta la ‘mappa segreta’ delle centrali nucleari di cui parlano i Verdi”. Così su twitter il presidente di Azione, senatore Matteo Richetti, replica alla ‘mappa segreta’ delle centrali nucleari in Italia, postando un articolo di Pagella Politica che smentisce le affermazioni del co-portavoce di Europa Verde.