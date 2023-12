Nucleare: Richetti, ‘è futuro, governo ci ascolti’

Dicembre 13, 2023

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “La nostra posizione è nota e lo è da tempo: investire sul nucleare è pensare al futuro del nostro Paese. Sviluppando un serio programma di azione, saremmo in grado di evitare quella corsa alla riapertura delle centrali a carbone vista dopo l’invasione dell’Ucraina; successivamente, risolveremmo il problema dell’intermittenza delle risorse, ed infine renderemmo più rapida l’indipendenza dalle energie piu inquinanti. Invece di creare ed alimentare confusione, il governo raccolga questi spunti e si adoperi per sviluppare una tecnologia ritenuta anche dalla comunità scientifica come meno inquinante del fotovoltaico”. Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera, in replica al ministro Pichetto Fratin durante il question time in aula.