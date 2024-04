Nucleare: Salvini, ‘conto di portare in Cdm dossier perché 2024 sia anno responsabilità’

15 Aprile 2024

Milano, 15 apr. (Adnkronos) – “Da vice presidente del Consiglio, conto di portare in Cdm il dossier”, sul nucleare in Italia, che è “di diretta competenza di altri, ma voglio accompagnarlo”, perché “il 2024 sia l’anno della scelta e della responsabilità. Con qualche mugugno di fondo, che non manca mai, ma non possiamo più essere interessati spettatori; dobbiamo essere protagonisti in prima linea”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini intervenendo al convegno ‘Il nucleare italiano nella sfida al cambiamento climatico’, a Pavia.