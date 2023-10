Nucleare: Squeri (Fi), ‘è ultra sicuro e sostenibile’

Ottobre 11, 2023

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Per realizzare gli obiettivi che ci siamo posti a livello europeo e decarbonizzare il nostro sistema energetico, tutelando l’ambiente, l’utilizzo dell’energia nucleare non è un’opzione ma una necessità assoluta. Dobbiamo, dunque, mettere da parte l’ideologia e le paure del passato, nella consapevolezza che oggi, con i progressi tecnologici, viviamo in un altro mondo: il nucleare di ultima generazione è ultra sicuro e sostenibile”. Così il deputato e responsabile del dipartimento energia di Forza Italia, Luca Squeri, intervenendo al convegno “iweek nucleare, si può fare?” a Roma.

“Il nucleare è necessario per una pluralità di motivi – ha proseguito -. Motivi ambientali, come detto, ma anche economici, perché porta con sé costi di sistema molto più competitivi. E motivi di sicurezza: dobbiamo affrancarci sempre di più dall’importazione di energia dall’estero”. “Per tutte queste ragioni, Forza Italia sostiene il ricorso al nucleare e l’impegno del governo in questa direzione”, ha concluso Squeri.