Nucleare: Tajani, ‘Italia ha costi energetici troppo alti, nostro interesse settore nucleare’

6 Novembre 2024

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “E’ importante ospitare questa conferenza su un tema importante per il nostro futuro, per dare un segnale forte a favore dell’innovazione e della ricerca, per essere competitivi sul mercato mondiale. L’Italia ha costi energetici troppo alti ed è nostro interesse favorire la ricerca nel settore nucleare”. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo alla Farnesina all’Evento inaugurale, a livello ministeriale, del Gruppo Mondiale per l’Energia da Fusione (“World Fusion Energy Group”).

“Il tema della fusione è di straordinaria importanza per favorire la crescita – ha spiegato Tajani – E’ necessario trovare nuove forme di collaborazione nel campo degli investimenti e una maggiore presenza dei privati. Il tema dell’energia per noi europei è fondamentale e la decisione della Commissione europea di inserirlo come prospettiva è importante. E’ un’energia pulita. Concilia lotta al cambiamento climatico e crescita. E’ un matrimonio fra politica energetica e lotta al cambiamento climatico”.

“Dobbiamo lavorare per la pace e ringrazio Grossi per quel che sta facendo in Ucraina e Russia per garantire la sicurezza delle centrali nucleari e anche per il suo impegno in Iran, Dobbiamo lavorare con Onu e l’Aiea per favorire la pace nel mondo, E l’Aiea può contare sul sostegno dell’Italia. Abbiamo impresso una svolta come governo in favore del nucleare pulito e sicuro e questo può avvenire attraverso la ricerca”.