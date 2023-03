Nuoto: allenatore dell’anno, Antonelli, Burlina e Pedoja di nuovo finalisti

Marzo 27, 2023

Roma, 27 mar. – (Adnkronos) – Per la seconda volta consecutiva Fabrizio Antonelli, Alberto Burlina e Marco Giovanni Pedoja sono i finalisti del premio “Allenatore di Nuoto dell’anno” intitolato ad Alberto Castagnetti e giunto all’ottava edizione. Questo l’esito della prima votazione della giuria presieduta dal consigliere federale e team leader della nazionale di nuoto Roberto Del Bianco e composta da Camillo Cametti (responsabile della commissione media della Ligue Europeenne de Natation e già responsabile di quella della World Aquatics), Piero Mei (decano del nuoto e del giornalismo sportivo), Stefano Arcobelli (Gazzetta dello Sport), Paolo De Laurentiis (Corriere dello Sport) e Giorgio Pasini (TuttoSport), Benny Lucchi Casadei (il Giornale), Arianna Ravelli (Corriere della Sera), Alessandra Retico (la Repubblica), Giulia Zonca (La Stampa), Tommaso Mecarozzi (Rai Sport), Carlo Verna (Radio Rai), Novella Calligaris (RaiNews24), Gabriele Cattaneo (Mediaset), Riccardo Re (Sky Sport), Christian Zicche (Swimbiz), Cesare Butini (direttore tecnico squadra nazionale), Gianfranco Saini (direttore sportivo) e dai campioni olimpici e/o primatisti mondiali Alessia Filippi e Federica Pellegrini, Domenico Fioravanti, Giorgio Lamberti, Massimiliano Rosolino e Luca Sacchi.

Nella prima fase delle votazioni ciascun membro della giuria ha espresso tre preferenze. Oltre ai finalisti, hanno raccolto voti anche Fabrizio Bastelli, Cesare Casella, Vito D’Onghia, Christian Minotti e Claudio Rossetto che rappresentano il lavoro tecnico e formativo svolto da tutti gli allenatori italiani artefici, con atleti, dirigenti e società, dell’esaltante 2022 concluso con i prestigiosi risultati conseguiti ai campionati mondiali di Budapest (5 ori, 2 argenti e 2 bronzi) e ai campionati europei di Roma (13 ori, 13 argenti e 9 bronzi) in vasca lunga e ai campionati mondiali di Melbourne in vasca corta (5 ori, 6 argenti e 5 bronzi). Nella seconda votazione – con scadenza 5 aprile – ciascun membro della giuria esprimerà una preferenza tra i tre tecnici finalisti. In caso di parità sarà determinante il voto del presidente della giuria. Il riconoscimento sarà consegnato in occasione dei Campionati Italiani Assoluti Primaverili UnipolSai, che si svolgeranno a Riccione dal 13 al 17 aprile.