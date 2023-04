Nuoto: Assoluti, pass mondiali per Quadarella, De Tullio, Angiolini e Razzetti

Aprile 13, 2023

Riccione, 13 apr. – (Adnkronos) – Tredici i titoli nazionali che si assegnano nella prima delle cinque giornate degli Assoluti UnipolSai primaverili di nuoto a Riccione. Cinque sono juniores e sei assoluti. L’obiettivo principale è la qualificazione ai campionati del mondo di Fukuoka, in programma dal 23 al 30 luglio. Il primo titolo dei grandi lo conquista Thomas Ceccon nei 50 dorso che vince in 24″93 con una buona progressione ma 23 centesimi di troppo rispetto al tempo richiesto per il Giappone. “Il tempo è in linea con quello che sto facendo in allenamento – spiega l’allievo di Alberto Burlina, punta di diamante della Nazionale e di Fiamme Oro e Leosport che detiene il record italiano della distanza con 24″40 – Nuotata non stupenda ma ho vinto ed è comunque importante: scendere sotto i 25” è sempre un buon dato”. Due centesimi dietro di lui tocca Michele Lamberti, figlio di papà campione del mondo Giorgio, che parte meglio e chiude in 24″95.

Il primo tassello della squadra che volerà a Fukuoka lo mette la romana del Circolo Canottieri Aniene Simona Quadarella che vince i suoi 800 stile libero con 8’21″14 e scende più di cinque secondi e mezzo sotto il limite mondiale (8’26″71). “Stavo bene già a Firenze – dice la campionessa europea dei 1500 e 800 a Roma 2022, allenata da Christian Minotti – Sinceramente speravo di nuotare 8’20. Ho avuto qualche difficoltà tra i 500 e i 600. Stasera cercavo una conferma dei progressi che sentivo in allenamento. Adesso cercherò il pass anche per le altre distanze. Mi sento tranquilla e motivata: ho ancora dei margini di miglioramento e sto lavorando per crescere”. Un altro portacolori dell’Aniene, Marco De Tullio, prenota un posto sull’aereo per il Giappone. Vince i 400 stilie libero con 3’44″69 e centra il tempo limite indicato nella colonna A (3’45″00). Dietro di lui Matteo Lamberti, l’altro figlio d’arte che sale sul podio di Riccione, che chiude col primato personale di 3’46″03 dopo aver spinto fino alla fine. “Sono molto contento – spiega De Tullio, allenato da Cristian Minotti – perchè dovevo rifarmi dopo una stagione in vasca corta andata male. Adesso affronterò questa settimana più rilassato. Era importante qualificarsi subito per i Mondiali per poi lavorare al meglio”.

Il terzo pass iridato lo stacca Lisa Angiolini nei 100 rana. La 28enne di Carabinieri e Virtus Buonconvento, allieva di Gianluca Valeri, che era già davanti al mattino, si migliora in finale e vince i 100 rana con 1’06″18, ben al di sotto del tempo richiesto (1’06″69). Giornata speciale per Lisa, da cerchiare in rosso sul calendario di casa: la sua prima vittoria agli Assoluti è pesantissima. “Sono particolarmente emozionata perchè è la prima volta che vinco un campionato assoluto e con un tempo che mi porta ai Mondiali di Fukuoka. Nuotare accanto a Martina Carraro e Arianna Castiglioni è sempre gratificante e stimolante”. Martina Carraro è seconda con 1’06″37 ma questo tempo non le basta per qualificarsi perché da seconda avrebbe dovuto nuotare in 1’06″09.

Alberto Razzo Razzetti è il quarto moschettiere ad entrare nel Team Italia di Fukuoka 2023. Il campione d’Europa dei 400 misti, argento nei 200 misti e bronzo nei 200 farfalla a Roma 2022, allenato da Stefano Franceschi per Fiamme Gialle e Genova Nuoto My Sport, si aggiudica i 200 farfalla con 1’54″98 che vale la qualificazione mondiale (1’55″78 il tempo limite). “L’obiettivo di oggi è stato centrato. Nei giorni precedenti mi sentivo meglio in allenamento, sicuramente più sciolto. Il tempo è discreto ma penso di valere qualcosa di meno e spero di dimostrarlo presto”. Federico Burdisso è secondo con 1’55″61, lontano 61 centesimi del limite della colonna B.